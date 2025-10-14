Galler-Belçika maçında güldüren anlar: Courtois sahaya giren fareyi yakalamaya çalıştı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Belçika, Galler'e konuk oldu. Konuk ekip Belçika, Galler'i 4-2 mağlup ederken, karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.

Mücadelenin 66. dakikasında hakem Daniel Siebert, sahaya farenin girmesi üzerine oyunu durdurmak zorunda kaldı.

İKİ OYUNCU DA YAKALAYAMADI

Brennan Johnson ve Courtois gibi oyuncular, fareyi yakalamak istese de başaramadı.

O anlar eğlenceli görüntülere sahne oldu.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Johnson fareyi kovalayarak sahadan çıkarmasıyla tribünlerden tezahüratlar geldi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar...