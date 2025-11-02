Hakan Çalhanoğlu, damga vurdu! Inter, Hellas Verona'yı son dakikada yıktı

- Inter, Hellas Verona'yı 2-1 yendi.
- Hakan Çalhanoğlu, maçta asist yaparak etkili oynadı.
- Inter, puanını 21'e yükseltti.
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Hellas Verona, Inter'i ağırladı.
Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Inter 2-1 kazandı.
HAKAN'DAN NEFİS ASİST
Maçın 16. dakikasında Hakan Çalhanoğlu, soldan korner atışı kullandı.
Milli futbolcunun ceza yayı içine kestiği ortaya Piotr Zielinski gelişine harika bir vuruş çıkardı ve Inter'i 1-0 öne geçirdi.
Inter'in galibiyet golü ise 90+4'te Martin Frese'den (KK.) geldi. Hellas Verona'nın golünü ise 40'ta Giovane kaydetti.
(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)
90 DAKİKA OYNADI
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika forma giyerken 1 de asist yaptı.
LİGDE SON DURUM
Bu sonuçla birlikte Inter, ligdeki puanını 21 yaparken Hellas Verona'nın ise puanı 5 olarak kaldı.
Inter, Serie A'nın 11. haftasında Lazio'yu konuk edecek. Hellas Verona ise Lecce deplasmanına gidecek.