Hazırlık maçında ortalık karıştı: Futbolcular yumruk yumruğa kavga etti

2025-26 sezonu öncesinde çalışmalarını sürdüren İspanya La Liga ekibi Real Betis ve İtalya Serie A temsilcisi Como, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Cadiz'de oynanan karşılaşma, futbolseverlerin alışık olduğu hazırlık maçı havasından çok uzaktı.
HAZIRLIK MAÇINDA BİRBİLERİNE GİRDİLER
Mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında sahada tansiyon bir anda yükseldi.
Real Betis ve Como oyuncuları arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Sahada yumruklar havada uçuştu, oyuncular adeta birbirine girdi.
Her iki takımın teknik ekibi de olayları ayırmak için sahaya girdi ve ortam uzun uğraşlar sonucu sakinleştirilebildi.
YAŞANAN KAVGA MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ
Mücadele sonunda gülen taraf ise Como oldu.
İtalyan ekibi, karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.