Hazırlık maçında ortalık karıştı: Futbolcular yumruk yumruğa kavga etti İspanyol ekibi Real Betis ile İtalya temsilcisi Como arasında oynanan dostluk maçında iki takımın oyuncuları yumruk yumruğa kavga etti. Boks maçına dönen o anlar böyle görüntülendi...

2025-26 sezonu öncesinde çalışmalarını sürdüren İspanya La Liga ekibi Real Betis ve İtalya Serie A temsilcisi Como, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Cadiz'de oynanan karşılaşma, futbolseverlerin alışık olduğu hazırlık maçı havasından çok uzaktı. HAZIRLIK MAÇINDA BİRBİLERİNE GİRDİLER Mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında sahada tansiyon bir anda yükseldi. Real Betis ve Como oyuncuları arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü. YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU Sahada yumruklar havada uçuştu, oyuncular adeta birbirine girdi. Her iki takımın teknik ekibi de olayları ayırmak için sahaya girdi ve ortam uzun uğraşlar sonucu sakinleştirilebildi. YAŞANAN KAVGA MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ Mücadele sonunda gülen taraf ise Como oldu. İtalyan ekibi, karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Eshspor Haberleri Fenerbahçe geçen yılki senaryonun aynısını yaşadı

Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi nasıl bir oyuncu?

Spor spikeri Ümit Aktan yaşamını yitirdi