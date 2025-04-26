Hull City, Derby County'ye yenildi

İngiltere Championship'in 45. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile Derby County karşı karşıya geldi.
The MKM Stadyumu'ndaki müsabakayı deplasman ekibi Derby County 1-0'lık skorla kazandı.
Derby County'ye galibiyeti getiren golü dakika 84'te Nathaniel Phillips kaydetti.
AMRABAT VE PEDRO OYNADI
Hull City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Nordin Amrabat, 88. dakikada oyundan alındı.
Öte yandan Hull City'de mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Joao Pedro, oyuna 88. dakikada dahil oldu.
HULL CITY, KÜME DÜŞME POTASINDA
Bu sonucun ardından Hull City, 48 puanda kalarak küme düşme potasına girdi. Derby County, 49 puana yükseldi.
İngiltere Championship'in son haftasında Hull City, Portsmouth deplasmanına gidecek. Derby County, Stoke City'yi ağırlayacak.
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