Abone ol: Google News

Hull City, Norwich City'yi iki golle yıktı

Hull City, İngiltere Championship'in 13. haftasında deplasmanda Norwich City'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 17:42
Hull City, Norwich City'yi iki golle yıktı
  • Hull City, Norwich City'yi deplasmanda 2-0 yendi.
  • Joe Gelhardt ve Darko Gyabi takımına galibiyeti getirdi.
  • Hull City, bu galibiyetle ligde 22 puana yükseldi.

İngiltere Championship'in 13. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Norwich City ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Hull City, Carrow Road'da oynanan maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri; 49. dakikada Joe Gelhardt ve 87. dakikada Darko Gyabi kaydetti.

SON 6 MAÇI KAYBETMEDİLER

Hull City, bu sonuçla birlikte son dönemdeki yükselişi ile dikkat çekti.

Ligde son haftalarda yükselişe geçen Sergej Jakirovic'in takımı Hull City, ligde oynadığı son 6 maçta kaybetmedi ve Norwich City maçıyla birlikte bu süreçteki 4. galibiyetini elde etti.

AMIR VE ENİS OYNADI

Konuk ekip Hull City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Amir Hadziahmetovic, ikinci yarının başında oyundan çıktı. Enis Destan ise 84. dakikada oyuna dahil oldu.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonucun ardından Hull City, ligde 22 puana yükseldi. Norwich City, 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Derby County deplasmanına gidecek. Norwich City, Sheffield Wednesday ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Eshspor Haberleri