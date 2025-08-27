İngiltere Premier Lig'de şike iddiası: Bugüne kadar karşılaştığım en açık kanıt...

İngiltere futbolunu sarsacak bir gelişme gündeme geldi...

İsveç Organize Spor Suçlarıyla Mücadele Bölümü Amiri Fredrik Gardare, bazı Premier Lig futbolcularının maçlarda şike yaptığını iddia etti.

Gardare’nin öne sürdüğüne göre, 2021 yılının sonlarında Stockholm’de yasa dışı bir kumarhaneye yapılan baskında, çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Bu cihazlardan birinde Premier Lig dahil Avrupa liglerinde forma giyen oyuncuların, bir suç örgütüyle Telegram üzerinden maç şikesine dair yazışmaları bulundu.

“BAHİSLER ÜZERİNE YAPILAN KONUŞMALAR VARDI”

Gardare, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar karşılaştığı en açık şike kanıtlarından biri. Bir futbolcunun (Dickson Etuhu, eski Premier Lig oyuncusu) telefonunda, maçlarda kart, korner ve benzeri bahisler üzerine yapılan konuşmalar vardı. Bu, şikeyi kanıtlamak için çok net bir durumdu.”

Fredrik Gardare, bu güçlü delillere rağmen Stockholm polisi ile İsveç ulusal polisinin dosyayı kapattığını belirtti.

Hatta söz konusu telefonun hala emniyetin elinde olduğunu iddia etti. Gardare, soruşturmanın neden devam ettirilmediğine dair yetkililerden yanıt beklediğini dile getirdi.

İNGİLTERE SORUŞTURMA İSTİYOR

Gardare, elde edilen bilgilerin İsveç Futbol Federasyonu’na aktarıldığını fakat ayrıntıların gizlilik gerekçesiyle paylaşılmadığını söyledi.

Federasyon yetkilisi Johan Claesson da o dönemi hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

“2021'de polis bize ulusal ve uluslararası düzeyde şike bilgileri içerdiğini söyledi, fakat gizlilik nedeniyle ayrıntı paylaşılmadı. Bu yüzden harekete geçemedik.”

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ise soruşturma dosyasının kendilerine ulaşmadığını, fakat konuyu incelemek istediklerini açıkladı.

ETUHU 5 YIL MENEDİLMİŞTİ

Fredrik Gardare’nin geçmişte yürüttüğü 18 aylık bir soruşturma sonucunda eski Manchester City futbolcusu Dickson Etuhu, 2020 yılında İsveç’te şike girişiminden suçlu bulunmuştu.

Etuhu, bu kararın ardından 5 yıl futboldan menedilmişti.