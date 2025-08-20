İngiltere'de yılın futbolcusu Salah oldu

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği'nden (PFA) Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülüne dair bir açıklama yapıldı.

SALAH, YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Muhammed Salah, takım arkadaşı Alexis Mac Allister, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Newcastle United'dan Alexander Isak, Chelsea'den Cole Palmer ve Arsenal'dan Declan Rice'ı geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Liverpool'un geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Salah, bu ödülü üç kez kazanan ilk oyuncu oldu.

Yılın genç futbolcusu ise Aston Villa'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Morgan Rogers seçildi.