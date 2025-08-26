Abone ol: Google News

Inter ilk hafta maçında Torino'yu farklı geçti

Inter, Serie A'nın ilk haftasında konuk ettiği Torino'yu 5-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 26.08.2025 02:41
İtalya Serie A'nın ilk haftasında Inter, Torino'yu ağırladı.

Mücadeleyi 5-0'lık skorla kazanmayı başaran Inter'in gollerini 18. dakikada Alessandro Bastoni, 36 ve 62. dakikalarda Marcus Thuram, 52. dakikada Lautaro Martinez ile 72. dakikada Ange Yoan Bonny kaydetti.

HAKAN CEZASI NEDENİYLE OYNAMADI

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan, maça ilk 11'de başladı ve 58. dakikada yerini Adrien Tameze'ye bıraktı.

Bu sonuçla sezona 3 puanla başlayan Inter, ligdeki bir sonraki maçında Udinese'yi konuk edecek.

Sezona puansız giriş yapan Torino ise Fiorentina'yı konuk edecek.

