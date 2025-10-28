Inter kalecisi Martinez kazaya karıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

- Inter kalecisi Josep Martinez, Como'da tekerlekli sandalyedeki bir adama çarptı.
- 81 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
- Martinez'in yara almadığı kazanın nedeni soruşturuluyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol kalecisi Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adamın, olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
81 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, İspanyol kalecinin Como kentinde kullandığı araçla çarptığı yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Martinez'in kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma açıldığı kaydedildi.