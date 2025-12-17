Abone ol: Google News

Inter Miami’den Suarez kararı: Sözleşme 2026’ya uzatıldı

MLS temsilcisi Inter Miami, Uruguaylı golcü Luis Suarez’in kontratını bir yıl daha uzatarak 2026 sezonu sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 17.12.2025 20:14
  • Inter Miami, golcü Luis Suarez’in sözleşmesini 2026 sezonu sonuna kadar uzattı.
  • Suarez, 87 maçta 42 gol atarak takımın en önemli oyuncularından biri oldu.
  • Geçen sezon MLS şampiyonluğu yaşayan Suarez, başarısına bir yenisini ekledi.

Inter Miami Kulübü, yaptığı yazılı açıklamayla 38 yaşındaki santrfor Luis Suarez ile yeni sözleşme imzalandığını bildirdi. Açıklamada, tecrübeli futbolcunun mevcut kontratının bir yıl uzatıldığı belirtildi.

AVRUPA DEVLERİNDEN MLS'E UZANAN KARİYER

Daha önce Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Suarez, geçtiğimiz yıl Inter Miami kadrosuna katılmıştı. Uruguaylı golcü, kısa sürede takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.

ŞAMPİYONLUKTA ÖNEMLİ PAY

Suarez, Inter Miami formasıyla çıktığı 87 karşılaşmada 42 gol kaydederek dikkat çekici bir performans sergiledi. Tecrübeli forvet, geride kalan sezonda takımıyla birlikte MLS şampiyonluğu yaşayarak başarısına bir yenisini ekledi.

