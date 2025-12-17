Inter Miami’den Suarez kararı: Sözleşme 2026’ya uzatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Inter Miami Kulübü, yaptığı yazılı açıklamayla 38 yaşındaki santrfor Luis Suarez ile yeni sözleşme imzalandığını bildirdi. Açıklamada, tecrübeli futbolcunun mevcut kontratının bir yıl uzatıldığı belirtildi.

AVRUPA DEVLERİNDEN MLS'E UZANAN KARİYER

Daha önce Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Suarez, geçtiğimiz yıl Inter Miami kadrosuna katılmıştı. Uruguaylı golcü, kısa sürede takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.

ŞAMPİYONLUKTA ÖNEMLİ PAY

Suarez, Inter Miami formasıyla çıktığı 87 karşılaşmada 42 gol kaydederek dikkat çekici bir performans sergiledi. Tecrübeli forvet, geride kalan sezonda takımıyla birlikte MLS şampiyonluğu yaşayarak başarısına bir yenisini ekledi.