Mauro Icardi'den imalı paylaşım: Onları kirletmeme gerek kalmadı

Galatasaray'da Mauro Icardi çıkmazı...

Sarı kırmızılı ekipteki geleceği tartışma konusu olan Arjantinli forvet sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"SORUN HİÇBİR ZAMAN BEN DEĞİLDİM"

Icardi paylaşımında, "Zarar vermek için birlikte çalışıyorlardı, gürültünün onları koruduğuna ikna olmuşlardı. Bugün ise ilk kimin kurtulduğunu görmek için yarışıyorlar. Sorun hiçbir zaman ben değildim.

Sorun, gerçek kendi başına yürümeye başladığında suçlayacak kimsenin kalmamasıydı. Ben yoluma devam ettim. Siz ise arkada kaldınız, artık savunulamayacak yalanları sürdürmek için birbirinizle kavga ettiniz." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTEYKEN GÜÇLÜ OLDUKLARINI SANDILAR"

Icardi sözlerini şöyle sürdürdü:

Çünkü son hep aynıdır: Sahteler birbirini yiyip bitirir. Kimse tek bir kelime etmeden onları düşerken izlemekten daha mükemmel bir adalet yoktur. Ve gerçek ortaya çıktığında; ne söylemleri, ne de cesaretleri kaldı.



Birlikteyken güçlü olduklarını sandılar. Gerçek, onları fareler gibi ayırdı. Tek başınıza kurtulma sırası gelene kadar birbirinizi savunuyordunuz. Konuşurken büyüdüler ama kanıtlama vakti gelince küçüldüler.

"ONLARI KİRLETMEME GEREK KALMADI"

Arjantinli yıldız, paylaşımını şu sözlerle tamamladı: