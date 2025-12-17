Samsunspor, Mainz deplasmanına hazır

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ile tecrübeli savunma oyuncusu Rick Van Drongelen, maçın oynanacağı Mewa Arena’da düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Reis, Mainz 05’in ligde son dönemde iyi bir grafik yakaladığını ve özellikle Bayern Münih karşısında aldıkları sonucun dikkat çekici olduğunu söyledi.

"HER İKİ TAKIM İÇİN DE KEYİFLİ BİR MAÇ OLACAK"

Mainz 05’in yeni teknik ekiple birlikte olumlu bir hava yakaladığını vurgulayan Alman çalıştırıcı, “Bizim hedefimiz ilk 8’e kalmak. Bunu başardığımızda iki maçı oynamadan geçme şansımız olacak. Bu nedenle her iki taraf için de önemli ve keyifli bir mücadele olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Takımın son haftalarda sahada kırılgan olduğu yönündeki eleştirileri değerlendiren Reis, bu görüşe katılmadığını belirtti. Alman futbolunun Türkiye’ye göre daha sert olduğu iddialarını da reddeden Reis, “En sevindirici taraf, taraftarlarımızın bize vereceği büyük destek. Oyuncularımın motivasyonu çok yüksek. Daha az hata yapmalıyız ama takımıma güveniyorum. Mainz 05 karşısında aktif ve ofansif bir oyun oynamayı planlıyoruz. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz” diye konuştu.

VAN DRONGELEN: "ATMOSFER FARK YARATMAYACAK"

Almanya’da uzun yıllar futbol oynadığını hatırlatan Rick Van Drongelen ise, “Burada da her zaman güzel atmosferler oluyor. Türkiye’de de benzer ortamlar var. Bu nedenle büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Takım olarak hem olumlu hem de olumsuz süreçleri birlikte yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.