Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a güçlü destek

Galatasaray Kulübünün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı, RAMS Park’ta Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Dursun Özbek’in yanı sıra ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu ve divan üyeleri katıldı.

ÖZBEK: "YANLIŞ BİLGİLENDİRME, GALATASARAY'A ZARAR VERİR"

Toplantıda konuşan Başkan Özbek, genel kurulda yapılan çalışmaların hesabını verdiklerini vurgulayarak, kulüp varlıkları üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Özbek, “Mal, mülk elden gitti şeklinde söylenenlerin farklı amaçlarla dile getirildiğini biliyoruz. Üyelerin yanlış bilgilendirilmesi Galatasaray’a katkı sağlamaz” ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK SON DERECE BAŞARILI"

Teknik Direktör Okan Buruk’a yönelik eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Özbek, “Hocamız son derece başarılı. Üç senedir şampiyon oluyoruz. Bu, takdir edilmesi gereken büyük bir başarıdır. Mücadelemiz sürerken ulu orta yapılan eleştirileri doğru bulmuyorum” diye konuştu.

DEMİRCAN: "ÖNCELİĞİMİZ A TAKIM'A OYUNCU KAZANDIRMAK"

Toplantıda söz alan Galatasaray Kulübü altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan ise altyapı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. U19 takımının aldığı sonuçlardan çok oyuncu gelişimine odaklandıklarını belirten Demircan, “Bizim için asıl kriter, üst takıma oyuncu çıkarabiliyor muyuz sorusudur. Çocuklarımızın gelişimi için kiralık gönderilmeleri gerekiyor” dedi.

"YETİŞTİRİCİ KULÜP ANLAYIŞINDAN VAZGEÇMEYİZ"

Bazı genç oyuncuların başka kulüplere transfer olmasına da değinen Demircan, Galatasaray’ın hiçbir oyuncuyu yetersiz olduğu için göndermediğini vurguladı. “İstekler ve beklentiler her zaman örtüşmeyebiliyor. Bu durum sadece Galatasaray’a özgü değil” diyen Demircan, benzer geçişlerin diğer kulüpler arasında da yaşandığını ifade etti.

AKADEMİYE BÜYÜK YATIRIM VURGUSU

Demircan, Galatasaray Futbol Akademisi için ciddi yatırımlar yapıldığını belirterek, “Yaklaşık 25-30 genci akademimize kazandırdık. 20 milyon doların üzerinde bir tesis yatırımı, başkanımızın altyapıya verdiği önemin göstergesi. Okan Buruk da akademiyle yakından ilgileniyor. Geniş bir gözlemci ağımız var ve birçok ülkeyle temas halindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.