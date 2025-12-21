PSV'den Joey Veerman için bir açıklama daha geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Orta saha bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü Hollanda ekibi PSV'li Joey Veerman'a dikmişti.

Oyuncunun transferiyle ilgili görüşmeler sürerken Hollanda cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Utrecht maçı öncesinde Fenerbahçe ile transferde adı geçen futbolcusu Joey Veerman ile ilgili konuştu.

"EN AZINDAN ONDAN BİR MAÇ DAHA FAZLA FAYDALANACAĞIZ"

Joey Veerman'ın Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Bosz, "En azından ondan bir maç daha faydalanacağız, keyfini çıkaralım" dedi.

Veerman ile ne zaman konuştun? sorusuna ise Bosz, "Haberi okuduğumda hemen yanına gittim ve o da bana durumun ne olduğunu anlattı. Sonra bu maç hakkında konuştuk ve başka bir şey yok." cevabını verdi.

VEERMAN'IN KARİYERİ

Joey Veerman, 19 Kasım 1998'de Hollanda'da doğdu. Kariyerine Volendam takımında başladı. 2019- 20'de Heerenveen'e giden 1.85 metre boyundaki oyuncu, Ocak 2022'de PSV'ye transfer oldu.

Merkez orta sahada etkili bir performans ortaya koyan Veerman, Hollanda Milli Takımı'nda da 16 maçta forma giydi.

27 yaşındaki yıldız, oyunu iki yönlü oynayabilmesi, yüksek teknik kapasitesi ve pas kalitesiyle öne çıkıyor.

Veerman, orta sahaya önemli katkı sağlaması konusunda başarılı bir profil çiziyor. Duran topları da çok etkili kullanan tecrübeli oyuncu bu sezon 8 gol, 7 asist kaydetti.

Güncel piyasa değeri 27 milyon Euro…