Jordan Henderson: Motivasyonum para olmadı
ensonhaber.com

Yaz dönemini hızlı geçiren takımları, birçok yıldızı kadrosuna kattı. O isimler arasında İngiliz futbolcu Jordan Henderson da yer aldı.

14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig devi Liverpool'dan Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Ettifaq'a transfer olan 33 yaşındaki futbolcu Jordan Henderson, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Athletic'e konuşan Henderson, para için Suudi Arabistan'a gittiği söylentilerini yalanladı.

"Motivasyonum hiçbir zaman para olmadı"

Orta saha oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

Motivasyonum hiçbir zaman para olmadı. Gerrard ve ben sadece birlikte neler başarabileceğimiz hakkında konuştuk.

Jordan Henderson: Motivasyonum para olmadı
Jordan Henderson

"Bu rakamlar kesinlikle doğru değil"

Suudi Arabistan'da haftada 700 bin euro kazanacağı iddialarını cevaplayan tecrübeli oyuncu, şu sözleri sarf etti:

Hayır, dürüst olmak gerekirse bu rakamlar kesinlikle doğru değil. Ama yine de anlaşmanın mali açıdan da bizim için iyi olması gerekiyordu. Öyle olmadığını söylemiyorum ve "Ah, maaşım pek iyi değil" demiyorum çünkü bu iyi para ve iyi bir anlaşma ama bildirilen rakamlar değil gerçek değil.

"Liverpool, kal deseydi kalırdım"

Henderson, son olarak şunları söyledi:

Liverpool, kal deseydi kalırdım. Git de demediler ama kalmam gerektiğini de hissetmedim.

Jordan Henderson: Motivasyonum para olmadı
Jordan Henderson
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