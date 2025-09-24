Jose Mourinho'nun Benfica'sı uzatmada çelme yedi

Portekiz Ligi'nin ilk hafta erteleme maçında Benfica, Rio Ave'yi ağırladı.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Benfica'nın golünü 86. dakikada Heorhiy Sudakov atarken Rio Ave'nin sayısını 90+1. dakikada Andre Luiz kaydetti.
İÇ SAHADAKİ İLK MAÇINDA KAZANAMADI
Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, iç sahadaki ilk lig maçında puan kaybı yaşadı.
Bu sonuçla puanını 14 yapan Benfica, ligdeki bir sonraki maçında Gil Vicente'yi konuk edecek.
Puanını 4'e çıkaran Rio Ave ise Famalicao deplasmanına gidecek.