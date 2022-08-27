Jürgen Klopp'tan transfer itirafı

Jürgen Klopp, orta saha transferine ihtiyaçları olmadığı sözlerinde yanıldığını belirterek transferin son günlerinde orta saha alacaklarını söyledi.

Bu sezon sakatlıklarla başı belada olan Jürgen Klopp, daha önce yaptığı 'orta sahaya ihtiyacımız yok' sözleri nedeniyle yanıldığını kabul etti.



Tecrübeli menajer yaptığı son açıklamada sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirterek transferin son günlerinde orta saha transferi yapacaklarını açıkladı. Klopp açıklamasında "Bir orta sahaya ihtiyacımız olmadığını ben söylemiştim, bu doğru. Yanılmışım, haklısınız. Şimdi bir orta saha oyuncusu arıyoruz. Eğer istediğimiz gibi bir isim bulamazsak almayacağız" diyerek transfer itirafı yaptı.





De Jong için teklif yapılacak

Son Manchester United maçına Milner, Henderson, Harvey Elliot orta sahasıyla çıkan Klopp'un orta sahada pas özellikli bir oyuncuya ihtiyaç duyduklarını açıklaması sonrası İngiliz basını Frenkie De Jong için girişimlerde bulunulacağını yazdı.

5 orta saha eksik

Liverpool kadrosunda Thiago Alcantara'nın yanı sıra Curtis Jones, Naby Keita, Alex-Chamberlain ile Fabinho sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.



