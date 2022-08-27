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    Jürgen Klopp'tan transfer itirafı

    Jürgen Klopp, orta saha transferine ihtiyaçları olmadığı sözlerinde yanıldığını belirterek transferin son günlerinde orta saha alacaklarını söyledi.
    • 27.08.2022 - 10:40
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    Jürgen Klopp'tan transfer itirafı

    Bu sezon sakatlıklarla başı belada olan Jürgen Klopp, daha önce yaptığı 'orta sahaya ihtiyacımız yok' sözleri nedeniyle yanıldığını kabul etti.

    Tecrübeli menajer yaptığı son açıklamada sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirterek transferin son günlerinde orta saha transferi yapacaklarını açıkladı. Klopp açıklamasında "Bir orta sahaya ihtiyacımız olmadığını ben söylemiştim, bu doğru. Yanılmışım, haklısınız. Şimdi bir orta saha oyuncusu arıyoruz. Eğer istediğimiz gibi bir isim bulamazsak almayacağız" diyerek transfer itirafı yaptı.

    Jürgen Klopp tan transfer itirafı #1

    De Jong için teklif yapılacak

    Son Manchester United maçına Milner, Henderson, Harvey Elliot orta sahasıyla çıkan Klopp'un orta sahada pas özellikli bir oyuncuya ihtiyaç duyduklarını açıklaması sonrası İngiliz basını Frenkie De Jong için girişimlerde bulunulacağını yazdı.

    5 orta saha eksik

    Liverpool kadrosunda Thiago Alcantara'nın yanı sıra Curtis Jones, Naby Keita, Alex-Chamberlain ile Fabinho sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

    Jürgen Klopp tan transfer itirafı #2


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