Uğur Dündar: Fenerbahçe'ye kumpas kuruldu Fenerbahçe'nin mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde konuştu.

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Fenerbahçe'nin mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin sürekli kumpasa ve engellemeye maruz kaldığını söyleyen Dündar, "Bu sene, geçmişte olduğu gibi kulübümüzün başarılarını hazmedemeyen bazı odakların sürekli kumpasına ve engellemesine maruz kaldı. Biz, bu haksız saldırılarda daima başkanımızın ve yönetimimizin arkasında durduk. Gerektiğinde hırpalandık, gerektiğinde haksız iftira ve çamurların hedefi olmayı gönülden kabul ettik. Bundan sonra gelecek Yüksek Divan Kurulu başkan ve yöneticilerinin de aynı gayretle yönetimin yanında yer almalarını diliyorum. Fenerbahçemiz bir ve bütün olduğu sürece dıştan gelecek tehditlere karşı koyma gücüne sahiptir. Yeter ki bizler bir ve bütün olalım. Bu toplantının, kulübümüzde birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik tarihi bir adım olmasını diliyorum." dedi.

"Her şey Fenerbahçe için"

Dündar, konuşmasının devamında ise "Her şey Fenerbahçe için. Ben bin defa dünyaya gelsem ve hepsinde aynı görevi yapsam yine başkanımız ve yönetimin uğradığı haksız saldırılarda yanlarında dimdik, kale gibi durmaya devam ederim." ifadelerini kullandı.