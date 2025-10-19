Juventus, Como'ya kaybetti

Abone ol: Google News

Juventus, Serie A'nın 7. haftasında deplasmanda Como'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 15:34
İtalya Serie A 7. hafta maçında Juventus, Como'ya konuk oldu.

Juventus, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Como'ya galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Oliver Kempf ve 79. dakikada Nico Paz kaydetti.

KENAN, 90 DAKİKA OYNADI

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

CARLOS, 11 BAŞLADI

Fenerbahçe'den Como'ya transfer olan Diego Carlos, mücadeleye ilk 11'de başladı ve ikinci yarının başında oyundan çıktı.

İKİ TAKIMIN PUANI DA 12

Bu sonucun ardından Juventus, ligde ilk mağlubiyetini aldı ve 12 puanda kaldı. Como da 12 puana yükseldi.

JUVENTUS'UN RAKİBİ LAZIO

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Lazio deplasmanına konuk olacak. Como, Parma deplasmanına gidecek.

