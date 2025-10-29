Juventus sahasında Udinese'yi yendi

- Juventus, Serie A'nın 9. haftasında Udinese'yi 3-1 mağlup etti.
- Dusan Vlahovic, Federico Gatti ve Kenan Yıldız golleri kaydetti.
- Juventus 15 puana ulaşırken, Udinese 12 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Juventus, Udinese'yi konuk etti.
Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başaran Juventus'un gollerini 5. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic, 67. dakikada Federico Gatti ile 90+6. dakikada penaltıdan Kenan Yıldız attı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.
ZANIOLU'NUN SAYISI YETMEDİ
Udinese'nin tek sayısını 45+1. dakikada Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo kaydetti.
Bu sonuçla puanını 15 yapan Juventus, ligdeki bir sonraki maçında Cremonese deplasmanına gidecek.
12 puanda kalan Udinese ise Atalanta'yı ağırlayacak.