Juventus sahasında Udinese'yi yendi

Teknik Direktör Igor Tudor ile yollarını ayıran Juventus, Serie A'nın 9. haftasında ağırladığı Udinese'yi 3-1 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 29.10.2025 23:08
  • Juventus, Serie A'nın 9. haftasında Udinese'yi 3-1 mağlup etti.
  • Dusan Vlahovic, Federico Gatti ve Kenan Yıldız golleri kaydetti.
  • Juventus 15 puana ulaşırken, Udinese 12 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Juventus, Udinese'yi konuk etti.

Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başaran Juventus'un gollerini 5. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic, 67. dakikada Federico Gatti ile 90+6. dakikada penaltıdan Kenan Yıldız attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

ZANIOLU'NUN SAYISI YETMEDİ

Udinese'nin tek sayısını 45+1. dakikada Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo kaydetti.

Bu sonuçla puanını 15 yapan Juventus, ligdeki bir sonraki maçında Cremonese deplasmanına gidecek.

12 puanda kalan Udinese ise Atalanta'yı ağırlayacak.

