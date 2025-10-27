Juventus'ta Igor Tudor dönemi sona erdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalya Serie A temsilcisi Juventus'ta, bir dönem sona erdi.

Juventus, Teknik Direktör Igor Tudor ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili İtalyan ekibi, Tudor ve ekibine vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür etti.

GEÇİCİ HOCA GETİRİLDİ

Siyah-beyazlılar, takımın başına geçici olarak Juventus B takımının Teknik Direktörü Massimo Brambilla’nın getirildiğini ve İtalyan çalıştırıcının çarşamba günü Udinese maçında yedek kulübesinde yer alacağını belirtti.

24 MAÇA ÇIKTI

47 yaşındaki antrenör, Juventus’un başında 24 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

TÜRKİYE'DE GÖREV ALMIŞTI

Hırvat teknik adam, daha önce Süper Lig’de mücadele ettiği dönemde Karabükspor ve Galatasaray’da görev yapmıştı.