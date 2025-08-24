Abone ol: Google News

Kaleyi Berke Özer korudu! Lille, Monaco'yu tek golle yıktı

Milli kaleci Berke Özer'in 90 dakika sahada kaldığı maçta Lille, Monaco'yu 1-0'lık skorla yendi.

Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 23:56
Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Lille sahasında Monaco'yu ağırladı.

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-0'lık Lille üstünlüğüyle sona erdi.

GALİBİYET GOLÜNÜ GIROUD ATTI

Lille'e galibiyeti getiren gol, 90+1. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.

Fransız golcü, 90+9. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

BERKE 90 DAKİKA OYNADI

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 4'e yükseltirken Monaco ise 3 puanda kaldı.

Lille takımında milli kalecimiz Berke Özer 90 dakika sahada kaldı.

Lille Fransa Ligi'nin 3. haftasında Lorient deplasmanına gidecek. Monaco ise evinde Strasbourg'u ağırlayacak.

