Karim Adeyemi, muşta ve elektroşok silahı taşıdığı için ceza aldı

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un formasını giyen Karim Adeyemi, ceza aldı.

Alman Bild gazetesinin haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, muşta ve elektroşok silahı bulundurduğu için 7 bin 500 euroluk 60 taksit halinde ödenmek üzere 450 bin euro para cezasına çarptırıldı.

YAPTIRIM UYGULANMAYACAK

Haberde, şu anda Almanya Milli Takımı kampında bulunan Adeyemi'ye herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı ifade edildi.