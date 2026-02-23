ESH Spor, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası taraftara mikrofon uzattı

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlık nedeniyle ilk yarıda 2 zorunlu değişiklik yaşanırken, hücumda da pozisyon üretmekte zorluk yaşadı.

Marco Asensio’nun 90+5. dakikasında öne geçen Fenerbahçe, skoru koruyamadı ve 90+11’de kalesinde golü gördü.

FENERBAHÇE, FIRSAT TEPTİ

Lider Galatasaray’ın mağlubiyet yaşadığı haftada puan kaybederek fırsat tepen Fenerbahçe, puanını 53’e yükseltti.

SÖZ TARAFTARDA

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında iki puan bıraktığı lig maçının ardından ESH Spor, taraftarların nabzını tuttu.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Fenerbahçeli futbolseverlere mikrofon uzattı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan sarı-lacivertliler, takımın son dakikada gol yemesini sert bir biçimde eleştirdi.

Fenerbahçeliler, her şeye rağmen şampiyonluk yarışına devam ettiklerini de söyledi.