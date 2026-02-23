Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaraylı Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı göndermede bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin golünü 90+5. dakikada Marco Asensio kaydetti.
Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü ise 90+10. dakikada Allevinah attı.
YUNUS VE ABDÜLKERİM'DEN GÖNDERME
Maçın ardından Galatasaraylı futbolculardan paylaşım geldi.
Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ezeli rakiplerine liderlik göndermesinde bulundu.
Öte yandan Yunus Akgün "Konsantrasyon" paylaşımıyla sarı-kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi