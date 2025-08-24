Kenan Yıldız 2 asist yaptı, Juventus üç puanı aldı

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus, sahasında Parma'yı konuk etti.
Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0 kazandı.
Karşılaşmada Juventus'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Jonathan David ve 84. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.
Juventus'ta Andrea Cambiaso 83. dakikada kırmızı kart gördü.
KENAN YILDIZ'DAN 2 ASİST
Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, karşılaşmada atılan iki golünde asistini kaydetti. Kenan, karşılaşmada 89 dakika sahada kaldı.
Öte yandan Kenan, gösterdiği bu başarılı performansın ardından maçın oyuncusu seçildi.
JUVE 3 PUANLA BAŞLADI
Bu sonuçla birlikte Juventus, yeni sezona 3 puanla başladı. Juventus gelecek hafta Genoa'ya konuk olacak.