Kenan Yıldız 2 asist yaptı, Juventus üç puanı aldı

Juventus'un Parma'yı 2-0 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Kenan Yıldız, 2 asistle mücadele etti.

Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 23:54
İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus, sahasında Parma'yı konuk etti.

Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Juventus'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Jonathan David ve 84. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

Juventus'ta Andrea Cambiaso 83. dakikada kırmızı kart gördü.

KENAN YILDIZ'DAN 2 ASİST

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, karşılaşmada atılan iki golünde asistini kaydetti. Kenan, karşılaşmada 89 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Kenan, gösterdiği bu başarılı performansın ardından maçın oyuncusu seçildi.

JUVE 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Juventus, yeni sezona 3 puanla başladı. Juventus gelecek hafta Genoa'ya konuk olacak.

