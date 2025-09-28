Kenan Yıldız 90 dakika oynadı: Juventus 1 puanla yetindi

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Juventus, Atalanta'yı konuk etti.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Atalanta'da fileleri 45+1. dakikada Kamal Deen Sulemana havalandırdı. Juventus'un golünü ise 78. dakikada Juan Cabal kaydetti.

Atalanta'da Marten de Roon, 80. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

KENAN YILDIZ 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Öte yandan Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Juventus 11 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma şansını kullanamadı ve Napoli'nin lider olduğu tabloda 2. sırada yer aldı.

Atalanta ise 9 puana yükseldi ve 3. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Juventus, Milan'ı konuk edecek. Atalanta ise Como'yu ağırlayacak.