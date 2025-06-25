Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçlarında İngiliz ekibi Chelsea, Tunus temsilcisi Esperance de Tunis'i 3-0 mağlup ederken ABD ekibi Los Angeles ise Brezilya temsilcisi Flamengo ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla D Grubu'nda Flamengo 7, Chelsea ise 6 puanla son 16 turuna kalırken Esperance de Tunis 3 ve Los Angeles ise 1 puanla turnuvaya veda etti.

EŞLEŞMELER

Son 16 turunda Flamengo, Alman ekibi Bayern Münih ile eşleşirken Chelsea ise milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak.