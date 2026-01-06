Lamine Yamal: Camiye giderseniz huzuru hissedersiniz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Barcelona'nın dünyaca ünlü genç yıldızı Lamine Yamal, gerek oynadığı futbolla gerekse saha dışındaki halleriyle adından söz ettiriyor.

Müslüman olduğu bilinen Yamal, daha önce yaptığı açıklamalarda oruç tuttuğunu ve namaz kıldığını anlatmıştı.

Yamal bu kez de cami ziyaretine ilişkin konuştu.

"HANGİ DİNDEN OLURSANIZ OLUN, CAMİ İNSANA HUZUR VERİYOR"

Takımı Barcelona'yla İspanya Süper Kupası'nın düzenlendiği Suudi Arabistan'a giden Yamal, Abu Dabi'deki Şeyh Zayid Camii'ni ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu "Tüm günü orada geçirdik. Dürüst olmak gerekirse, hangi dinden olursanız olun, orası insana büyük bir huzur veriyor. Eğer oraya giderseniz o huzuru hissedersiniz. Ama biz Müslümanlar için bu çok daha derin bir huzur" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KEYİF ALDIM"

Ailesi ve arkadaşlarıyla sakin bir şekilde vakit geçirdiğini söyleyen Yamal, "Gerçekten çok keyif aldım. Seyahatimizin ailem ve arkadaşlarımla birlikte geçirdiğim en sakin ve güzel anlarından biriydi. Geçen yıl gidememiştim ama bu yıl gidebildim" dedi.