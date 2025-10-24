Lamine Yamal: Real Madrid hem çalıyor hem şikayet ediyor Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid maçı öncesi çarpıcı ifadeler kullandı. Yamal, "Evet Real Madrid gibiler. Hem hak çalıyorlar hem şikayet ediyorlar" dedi.

Real Madrid'in hem hak çaldığını hem de şikayet ettiğini söyledi.

Maç pazar günü Bernabeu'de oynanacak. Barcelona'nın genç süper yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid ile oynayacakları El Clasico maçı arifesinde ilginç bir ifade kullandı. 2022 yılında Gerard Pique tarafından kurulan 7'ye 7 lig olan Kings League'de boy gösteren Yamal, takımı La Capital'in Porcinos ile oynadığı maç öncesi konuştu. "HEM HAK ÇALIYORLAR HEM ŞİKAYET EDİYORLAR" Rakibi Porcinos'un Real Madrid'e benzediğini söyleyen Lamine Yamal, "Evet Real Madrid gibiler. Hem hak çalıyorlar hem şikayet ediyorlar." ifadelerini kullandı. PAZAR GÜNÜ OYNANACAK Real Madrid ile Barcelona, pazar günü 18.15'te Bernabeu'de karşı karşıya gelecek.

