Leverkusen, Dortmund'u yenerek çeyrek finale çıktı

- Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
- Galibiyet golünü 34. dakikada Ibrahim Maza kaydetti.
- Maç, Dortmund'un ev sahipliğinde Signal Iduna Park'ta oynandı.
Almanya Kupası son 16 turunda Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı.
LEVERKUSEN, MAZA'NIN GOLÜYLE ÇEYREK FİNALDE
Signal Iduna Park'ta oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazanarak çeyrek finale kaldı.
Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 34. dakikada Ibrahim Maza attı.