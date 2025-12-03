Abone ol: Google News

Leverkusen, Dortmund'u yenerek çeyrek finale çıktı

Almanya Kupası son 16 turunda Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza'nın 34. dakikadaki golüyle Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund'u 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 01:43
Almanya Kupası son 16 turunda Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı.

LEVERKUSEN, MAZA'NIN GOLÜYLE ÇEYREK FİNALDE

Signal Iduna Park'ta oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazanarak çeyrek finale kaldı.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 34. dakikada Ibrahim Maza attı.

