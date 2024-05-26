Leverkusen tek golle şampiyon oldu Almanya Kupası karşılaşmasında Bayer Leverkusen, Kaiserslautern'i 1-0 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.

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Almanya Kupası finalinde Bayer Leverkusen ile Kaiserslautern karşı karşıya geldi.

Bayer Leverkusen, Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Kaiserslautern'i 1-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Bayer Leverkusen tek golle şampiyon

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 17. dakikada Granit Xhaka kaydetti.

Bayer Leverkusen'de 44. dakikada Odilon Kossounou ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bayer Leverkusen 1992-1993 sezonundan sonra ilk defa kupayı müzesine götürdü.