Ligue 1 gelecek sezon 20 takımla oynanacak

Ligue 1'de gelecek sezonun, 20 takımla oynanmasına karar verildiği öğrenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tescil edilerek, Paris Saint-Germain'in şampiyon ilan edildiği Fransa Ligue 1'in gelecek sezonuyla ilgili yeni bir karar alındı.

LFP'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; yönetim kurulunun Ligue 1'in 2020-2021 sezonunda 20 takımla devam etmesi yönündeki önerisi, genel kurul toplantısında yapılan oylamayla onaylandı.

İTİRAZ EDECEKLER

Alınan karara göre; Amiens ve Toulouse, gelecek sezon ikinci ligde mücadele edecek. İki kulübün, LFP'nin aldığı karara itiraz etmesi bekleniyor.