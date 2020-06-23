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Ligue 1 gelecek sezon 20 takımla oynanacak
Ligue 1'de gelecek sezonun, 20 takımla oynanmasına karar verildiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 16:05
Koronavirüs salgını nedeniyle tescil edilerek, Paris Saint-Germain'in şampiyon ilan edildiği Fransa Ligue 1'in gelecek sezonuyla ilgili yeni bir karar alındı.
LFP'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; yönetim kurulunun Ligue 1'in 2020-2021 sezonunda 20 takımla devam etmesi yönündeki önerisi, genel kurul toplantısında yapılan oylamayla onaylandı.
İTİRAZ EDECEKLER
Alınan karara göre; Amiens ve Toulouse, gelecek sezon ikinci ligde mücadele edecek. İki kulübün, LFP'nin aldığı karara itiraz etmesi bekleniyor.