Dolar
6.8575
0.1679%
Euro
7.7707
0.8055%
Altın
1761.2
0.3647%
Borsa
115873.87
0.5936%
G. Altın
388.176
0.4895%
Bitcoin
66001.88
0.1108%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Ligue 1 gelecek sezon 20 takımla oynanacak

    Ligue 1'de gelecek sezonun, 20 takımla oynanmasına karar verildiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 16:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ligue 1 gelecek sezon 20 takımla oynanacak #1

    Koronavirüs salgını nedeniyle tescil edilerek, Paris Saint-Germain'in şampiyon ilan edildiği Fransa Ligue 1'in gelecek sezonuyla ilgili yeni bir karar alındı.

    LFP'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; yönetim kurulunun Ligue 1'in 2020-2021 sezonunda 20 takımla devam etmesi yönündeki önerisi, genel kurul toplantısında yapılan oylamayla onaylandı.

    İTİRAZ EDECEKLER

    Alınan karara göre; Amiens ve Toulouse, gelecek sezon ikinci ligde mücadele edecek. İki kulübün, LFP'nin aldığı karara itiraz etmesi bekleniyor.

    Ligue 1 gelecek sezon 20 takımla oynanacak #2

    Görüş Bildir