Lille deplasmanda Nantes'ı devirdi

- Lille, Ligue 1'in 8. haftasında Nantes'ı 2-0 yendi.
- Golleri Hakon Haraldsson ve Hamza Igamane attı.
- Lille 14 puana ulaştı, Nantes ise 6 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Nantes, Lille'i ağırladı.
Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Lille'in gollerini 8. dakikada Hakon Haraldsson ile 89. dakikada Hamza Igamane kaydetti.
BERKE, 90 DAKİKA OYNADI
Lille forması giyen Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla puanını 14 yapan Lille, ligdeki bir sonraki maçında Metz'i konuk edecek.
6 puanda kalan Nantes ise Paris FC deplasmanına gidecek.