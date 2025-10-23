Lionel Messi, Inter Miami ile olan sözleşmesini uzattı

- Lionel Messi, Inter Miami ile olan sözleşmesini 2028 sonuna kadar uzattı.
- Yeni sözleşme, kulübün resmi sosyal medya hesabından açıklandı.
- Messi, 2026'da açılacak yeni stadyumun açılışını da yapacak.
Arjantinli yıldız Lionel Messi, Inter Miami ile sözleşme tazeledi.
MLS ekibi Messi'nin yeni sözleşmesini resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Arjantinli yıldızın sözleşmesi 2028 yılının sonuna kadar uzatıldı.
Messi, 2026'da tamamlanması planlanan yepyeni stadyumun da açılışını yapacak.
2023'TE TRANSFER OLMUŞTU
2023'te ABD'nin yolunu tutan Messi, Florida temsilcisi ile toplamda 82 maça çıktı ve 71 gol kaydetti.
38 yaşındaki Messi ayrıca kulübünün kazandığı Supporters Shield ve Lig Kupası'nda önemli pay sahibi oldu.