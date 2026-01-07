Lionel Messi'den TikTok itirafı: Çok fazla izliyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Inter Miami forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Luzu TV isimli YouTube kanalına konuk oldu.

Messi katıldığı programda, özel yaşamıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyayla ilişkisine değinen Lionel Messi, TikTok’ta vakit geçirmeyi sevdiğini belirtti.

"TİKTOK BAĞIMLISIYIM"

Messi, "Ben TikTok bağımlısıyım. Çok fazla izliyorum. Dürüst olmak gerekirse orada çok vakit geçiriyorum. Canım sıkıldığında epey izliyorum. Kendi yapay zeka videolarımı da gördüm; hatta bir tanesinde polisler beni yakalıyordu. Aslında hoşuma gidiyorlar, onlara gülüyorum." ifadelerini kullandı.

"BAZEN FİLM İZLERKEN AĞLIYORUM"

"En son ne zaman ve neden ağladın?" sorusunu da yanıtlayan Arjantinli, "Bazen film izlerken ağlıyorum. Hassas biriyim. Kendimi filmin duygusuna bırakıyorum. Özellikle gerçek olaylara dayanan filmleri daha çok hissediyorum." dedi.

"FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA KULÜP SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Futbolu bıraktıktan sonra kulüp sahibi olmak istediğini belirten Messi, "Futbolu bıraktıktan sonra kendimi pek teknik direktör olarak görmüyorum. Sportif direktörlük fikri bana daha cazip geliyor ama en çok istediğim şey bir kulüp sahibi olmak. Kendi kulübümün olmasını isterim. Bir kulübü alıp büyütmek, sıfırdan başlamak, çocuklara ve insanlara gelişme fırsatı vermek, güçlü ve önemli bir kulüp inşa etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak yapay zeka uygulamalarını henüz çözemediğini de belirten Messi, "ChatGPT kullanmıyorum. Nasıl kullanıldığını çözemedim." dedi.