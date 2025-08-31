Abone ol: Google News

Liverpool, Arsenal’i tek golle yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakiplerinden Liverpool, Premier Lig’in 3. haftasında evinde Arsenal’i 1-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 31.08.2025 20:41
İngiltere Premier Lig’in 3. haftasında Liverpool, Anfield Road’da Arsenal’i konuk etti.

Uzun süre golsüz eşitlikle süren karşılaşmada sessizliği 83. dakikada Dominik Szoboszlai bozdu.

Macar futbolcu frikikten attığı golle Liverpool’a 1-0’lık galibiyeti getirdi.

LIVERPOOL, 3'TE 3 YAPTI

Bu sonuçla beraber Liverpool ligde 3’te 3 yaparak kayıpsız devam ederken, ilk 2 maçını kazanan Arsenal ise ilk puan kaybını yaşadı.

CITY MAĞLUP OLDU

Öte yandan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki bir diğer İngiliz rakibi Manchester City de TSİ 16.00’da deplasmanda oynadığı karşılaşmada Brighton’a 2-1 mağlup oldu.

