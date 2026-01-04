Liverpool, Fulham ile deplasmanda berabere kaldı

- Liverpool, Fulham deplasmanında 90+7'de yediği golle 2-2 berabere kaldı.
- Liverpool'un golleri Florian Wirtz ve Cody Gakpo'dan gelirken, Fulham'ın gollerini Harry Wilson ve Harrison Reed attı.
- Liverpool puanını 34, Fulham ise 28 yaptı.
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Fulham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Craven Cottage'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
UZATMALARDA GELEN GOLLERLE KAZANAN ÇIKMADI
Fulham, 17. dakikada Liverpool'dan transfer ettiği Harry Wilson'ın golüyle ilk yarıyı önde kapattı.
Liverpool, sahada ofsayt verilmesine karşın VAR incelemesi sonrası Florian Wirtz'in 57. dakikadaki golüyle skoru eşitledi.
Liverpool, 90+4'te Cody Gakpo ile öne geçse de 90+7'de Harrison Reed'in golüne engel olamadı.
Son 2 maçından beraberlikle ayrılan ve ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Liverpool, puanını 34'e çıkardı. 5 maçtır bileği bükülmeyen Fulham ise puanını 28 yaptı.
Liverpool, gelecek hafta lider Arsenal'e konuk olacak. Fulham ise evinde Chelsea ile Batı Londra derbisine çıkacak.