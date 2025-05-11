Liverpool ile Arsenal yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Liverpool, sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
KAZANAN ÇIKMADI
Liverpool, 20. dakikada Cody Gakpo ve 21. dakikada Luis Diaz ile 2-0'ı buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Arsenal, 47. dakikada Gabriel Martinelli ve 70. dakikada Mikel Merino'nun golleriyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
ARSENAL, 10 KİŞİ KALDI
Arsenal'de ikinci golü atan Merino, 79'da kırmızı kart göördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
LIVERPOOL, ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETMİŞTİ
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool, bu sonuçla 83 puana yükseldi. Arsenal de puanını 68 yaptı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin gelecek haftasında Liverpool, Brighton deplasmanına gidecek. Arsenal, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.
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