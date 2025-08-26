Abone ol: Google News

Liverpool, Newcastle United'ı 16 yaşındaki Ngumoha ile devirdi

Liverpool, Premier Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Newcastle United'ı 16 yaşındaki Rio Ngumoha'nın 90+10. dakikadaki golüyle 3-2 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 26.08.2025 00:51
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Newcastle United, Liverpool'u ağırladı.

Nefes kesen mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başaran Liverpool'un gollerini 35. dakikada Ryan Gravenberch, 46. dakikada Hugo Ekitike ile 90+10. dakikada 16 yaşındaki Rio Ngumoha attı.

Newcastle United'ın sayılarını 57. dakikada Bruno Guimaraes ile 88. dakikada Will Osula kaydetti.

NEWCASTLE 10 KİŞİ MÜCADELE ETTİ

45+3. dakikada Newcastle United forması giyen Anthony Gordon, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Liverpool, ligdeki bir sonraki maçında Arsenal'i konuk edecek.

1 puanda kalan Newcastle United ise Leeds United deplasmanına gidecek.

