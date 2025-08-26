Liverpool, Newcastle United'ı 16 yaşındaki Ngumoha ile devirdi

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Newcastle United, Liverpool'u ağırladı.
Nefes kesen mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başaran Liverpool'un gollerini 35. dakikada Ryan Gravenberch, 46. dakikada Hugo Ekitike ile 90+10. dakikada 16 yaşındaki Rio Ngumoha attı.
Newcastle United'ın sayılarını 57. dakikada Bruno Guimaraes ile 88. dakikada Will Osula kaydetti.
NEWCASTLE 10 KİŞİ MÜCADELE ETTİ
45+3. dakikada Newcastle United forması giyen Anthony Gordon, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Liverpool, ligdeki bir sonraki maçında Arsenal'i konuk edecek.
1 puanda kalan Newcastle United ise Leeds United deplasmanına gidecek.