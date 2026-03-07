Liverpool, Ryan Gravenberch'in sözleşmesini uzattı

Liverpool, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch'in 3 yıl daha takımda kalacağı bir sözleşmeye imza attı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, Hollandalı futbolcusu Ryan Gravenberch ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
İngiliz kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun 3 yıl daha takımda kalacağı bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.
PREMIER LİG'DE BU SEZON 4 GOLÜ VAR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool formasıyla 7 maçta sahada yer alan Gravenberch, Premier Lig'de ise 27 maçta 4 gol kaydetti.
