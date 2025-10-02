Abone ol: Google News

Liverpool'da Alisson Becker, en az 2 hafta yok

Galatasaray maçında sakatlanan Liverpool'un 32 yaşındaki kalecisi Alisson Becker'in cumartesi günü oynanacak Chelsea maçında forma giyemeyeceği duyuruldu.

Yayınlama Tarihi: 02.10.2025 18:00
Liverpool, Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kalecinin cumartesi günü oynanacak Chelsea maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

NELER OLMUŞTU?

Becker, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçta, Victor Osimhen'in bire bir pozisyonunda yaptığı kurtarış sonrası sakatlanmış yerini Giorgi Mamardashvili'ye bırakmıştı.

EKITIKE'NİN DURUMU

Galatasaray maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Hugo Ekitike'nin de Chelsea maçının kamp kadrosuna alınmasının zor olduğu açıklandı.

