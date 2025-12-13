Liverpool'da Mohamed Salah gelişmesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da patlak veren Mohamed Salah krizinde yeni bir gelişme yaşandı.

Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ile tartışmasının ardından kadro dışı bırakılan Mohamed Salah, dün yapılan görüşmenin olumlu geçmesi sonrası Liverpool kadrosuna geri döndü.

SİTEM DOLU AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Premier Lig'de arka arkaya 3 maça yedek başlamasının ardından teknik direktör Arne Slot'a sert tepki gösteren Salah, "Bu takım için çok şey yaptım, şimdi ise yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Takım beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Bu sözlerinin ardından kadro dışı bırakılan Mohamed Salah'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelmiş, Galatasaray'ın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.

GERİ DÖNÜYOR

The Athletic'in haberine göre Salah krizi noktalandı.

Haberde, Arne Slot ile Salah'ın arasındaki görüşmenin olumlu sonuçlandığı kaydedildi.