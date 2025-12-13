Emre Mor'a Süper Lig'den talip çıktı

- Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Emre Mor'a Kocaelispor talip oldu.
- Emre Mor'un bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulamaması dikkat çekti.
- Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun piyasa değeri 1 milyon euro.
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Tecrübeli futbolcunun geleceği henüz netlik kazanmazken, Emre Mor'a Süper Lig'den talip çıktığı öne sürüldü.
TALİBİ ÇIKTI
Volkan Demirel'in görev yaptığı dönemde Gençlerbirliği ile anlaşan Emre Mor'un transferi Başkent ekibinde yaşanan teknik direktör değişimi sonrası suya düşmüştü.
Emre Mor'a Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'un talip olduğu belirtildi.
SELÇUK İNAN İSTİYOR
28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'de hiçbir resmi maçta forma şansı bulamadı.
Sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor'un güncel piyasa değeri 1 milyon euro.