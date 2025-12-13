Portekiz basınının Rafa Silva iddiası: Serdal Adalı'dan söz aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş’ta son haftalarda gündemi meşgul eden Rafa Silva ile ilgili krizde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Oyuncunun yeniden antrenmanlara katılmasıyla sona ermiş gibi görünse de Portekiz basınından gelen haberler sürecin sanıldığı kadar net olmadığını ortaya koydu.

PORTEKİZLİLER YAZDI: ADALI, RAFA'YA SÖZ VERDİ

Record’un aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Rafa Silva arasında yapılan görüşmede dikkat çeken bir mutabakata varıldı.

Buna göre Adalı, Portekizli futbolcudan antrenmanlara dönmesini ve Aralık ayındaki karşılaşmalarda takıma katkı sağlamasını isterken, karşılığında ise Ocak transfer döneminde ayrılık konusunda kolaylık sağlama sözü verdi.

'KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ' İDDİASI

Haberde ayrıca, Başkan Adalı’nın daha önce Rafa Silva’nın transferi için 15 milyon euro bonservis bedeli şartı koştuğu, ancak yaşanan gelişmeler sonrası bu tutumdan geri adım attığı yönünde yorumlara yer verildi.

Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan deneyimli futbolcu, bu sezon 16 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.