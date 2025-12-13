Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Trabzonspor’un Mali Genel Kurulu’nda yapılan açıklamada kulübün güncel borcu kamuoyuyla paylaşıldı.

Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin kulübün borcuna ilişkin açıklamada bulundu.

Kısa vadeli borçların 3 milyar 792 milyon, uzun vadeli 1 milyar 943 milyon olmak üzere toplam; 3 milyar 698 milyon TL borç olduğu ifade edildi.

Ayrıntılar gelecek...