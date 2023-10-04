Liverpool'dan Tottenham maçı için tekrar talebi Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Tottenham'la oynadıkları maçtaki VAR hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarlanmasını istedi.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Tottenham ile Liverpool karşılaşmasında yapılan VAR hatası tartışmaları sürmeye devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Union St. Gilloise ile karşılaşacak olan Liverpool'da maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman teknik direktör Kloop, oynadıkları Tottenham maçının tekrarlanması talebinde bulundu.

"Maçın tekrar edilmesi tek çözüm yolu"

Basın toplantısında konuşan Jürgen Klopp, şunları dedi:

Hakem ile VAR arasındaki ses kayıtlarını dinlemem hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu hatanın neden olduğuyla pek ilgilenmiyorum. Sonucu gördüm, bir gol gördüm ve sayılmadığını da gördüm. Bu konuyu doğru bir şekilde ele almamız gerçekten çok önemli. Hakemler bunu bilerek yapmadılar. Bunu unutmamak gerekiyor. Evet, büyük bir hata yaptılar. Çok bariz bir hataydı. Bence çözüm yolu hala bulunabilir. Bence, bu maçın tekrar edilmesi tek çözüm yolu ama böyle bir şeyi muhtemelen yapmayacaklar.

"Hiçbir hakeme kızgın değilim hem de hiç"

Klopp, sözlerine şöyle devam etti:

Bu maç bu nedenle tekrar edilmeli. Hiçbir hakeme kızgın değilim, hem de hiç. Onların üzerine gitmemeliyiz. Bir hata yaptılar ve eminim kendilerini bu konuda kötü hissediyorlardır. Ancak, böyle şeyler olmamalı. Başka hatalar da olmamalı. Bununla başa çıkmak için bir çözüm bulun. Hakemleri aceleye getiriyoruz, hızlı kararlar vermelerini istiyoruz ve bu nedenle hatalı kararlar verebiliyorlar.

"Böyle hataların önüne mutlaka geçilebilir"

Başarılı çalıştırıcı, açıklamasını şöyle noktalandırdı:

Sorunlar ortada ama çözülebilir. Hakemlerin en iyi kararları verebilecekleri bir ortam yaratmaya çalışmalıyız. Böyle hataların önüne mutlaka geçilebilir. Bizim maçtaki yaşanan hatanın ise çözüm yolu belli, maçı tekrar edin ve durum düzelsin.