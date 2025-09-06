Abone ol: Google News

Luis Enrique'nin bisiklet kazasında köprücük kemiği kırıldı

Bisiklet kazası geçiren ve daha sonra acil serviste tedavi altına alınan İspanyol teknik adam Luis Enrique, ameliyat edilecek.

Yayınlama Tarihi: 06.09.2025 09:32
Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) İspanyol teknik direktörü Luis Enrique'nin geçirdiği bisiklet kazasında köprücük kemiği kırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Geçirdiği bisiklet kazasının ardından PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, acil serviste tedavi altına alındı ​​ve köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilecek. Kulüp, kendisine tam destek veriyor ve acil şifalar diliyor. Daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır.

DEVLER LİGİ'Nİ KAZANMIŞTI

PSG, Luis Enrique yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.

