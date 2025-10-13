Luton Town, Jack Wilshere'yi açıkladı

Bir dönem İngiliz futbolunun en büyük yıldız adaylarından olan Jack Wilshere, futbol kariyerinde yeni bir adım attı.

Sakatlıklar sebebiyle kariyerini erken yaşta noktalayan Jack Wilshere, 33 yaşında İngiltere League One takımlarından Luton Town'ın yeni teknik direktörü oldu.

SAKATLIKLAR YÜZÜNDEN HOCA OLDU: LUTON TOWN'IN BAŞINA GEÇTİ

Wilshere, daha önce Norwich City'de yardımcı antrenörlük ve geçici teknik direktörlük yapmıştı.

34 kez İngiltere milli takım forması giyen Wilshere, Arsenal, Bournemouth, West Ham ve Aaarhus formalarını giydi.

