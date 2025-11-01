Maça devam edemedi! Can Uzun, sakatlık geçirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Eintracht Frankfurt, lig sonuncusu Heidenheim ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Voith-Arena'da oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Heidenheim'in golünü 32. dakikada Budu Zivzivadze, Eintracht Frankfurt'a beraberliği getiren golü ise 55. dakikada Rasmus Nissen Kristensen kaydetti.

CAN UZUN SAKATLANDI

Öte yandan Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcumuz Can Uzun, 26. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Genç oyuncu, yerini Mario Götze'ye bıraktı.

LİGDEKİ SON DURUM

Bu sonuçla birlikte Eintracht Frankfurt, puanını 14'e yükseltti ve 6. sırada yer aldı. 5 puana ulaşan Heidenheim ise ligin son sırasında konumlandı.

Bundesliga'nın 10. haftasında Eintracht Frankfurt, Mainz'i konuk edecek. Heidenheim ise deplasmanda Leverkusen ile karşılaşacak.